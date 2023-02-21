Горемыкин Иван Логгинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горемыкин Иван Логгинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1839 ст.

Дата смерти

11.12.1917 ст.

Пол

Мужской

Отец

1809 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СЗ
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Место
Комментарий
Рождение
27.10.1839 ст.

Отец: Горемыкин Логгин Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.11.1879 ст.

Сын: Горемыкин Михаил Иванович

Мать ребёнка: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
11.12.1917 ст.
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
убит бандитами
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