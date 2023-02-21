Горемыкин Иван Логгинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1839 ст.
Дата смерти11.12.1917 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
27.10.1839 ст.
Отец: Горемыкин Логгин Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.11.1879 ст.
Сын: Горемыкин Михаил Иванович
Мать ребёнка: не указана
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
11.12.1917 ст.
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
убит бандитами