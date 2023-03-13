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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Емельянова Ѳеодосія Петрова
Мать ребёнка: Дырина Прасковья
Рождение ребёнка
16.01.1833
Дочь: Аксинья Петрова
Мать ребёнка: Дырина Прасковья
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Дырина Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дырина Прасковья