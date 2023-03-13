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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Емельянова Ѳеодосія Петрова

Мать ребёнка: Дырина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.01.1833

Дочь: Аксинья Петрова

Мать ребёнка: Дырина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Дырина Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дырина Прасковья

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