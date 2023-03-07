Дырина (Гусева) Прасковья
Место рождения
Дата рождения19.10.1802
Дата смерти22.03.1854
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1802
Отец: Гусевъ Петръ
Мать: Гусева Татьяна
Рождение ребёнка
?.07.1821
Сын: Дыринъ Иванъ
Отец ребёнка: Дыринъ Петръ
Рождение ребёнка
1822
Сын: Дыринъ Иванъ
Отец ребёнка: Дыринъ Петръ
Рождение ребёнка
1825
Сын: Дыринъ Степанъ
Отец ребёнка: Дыринъ Петръ
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Емельянова Ѳеодосія Петрова
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
16.01.1833
Дочь: Аксинья Петрова
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1837
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дыринъ Петръ
Смерть
22.03.1854