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Дырина (Гусева) Прасковья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

19.10.1802

Дата смерти

22.03.1854

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1802

Отец: Гусевъ Петръ

Мать: Гусева Татьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.07.1821

Сын: Дыринъ Иванъ

Отец ребёнка: Дыринъ Петръ

Рождение ребёнка
1822

Сын: Дыринъ Иванъ

Отец ребёнка: Дыринъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1825

Сын: Дыринъ Степанъ

Отец ребёнка: Дыринъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Емельянова Ѳеодосія Петрова

Отец ребёнка: ?

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.01.1833

Дочь: Аксинья Петрова

Отец ребёнка: ?

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: ?

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дыринъ Петръ

Смерть
22.03.1854
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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