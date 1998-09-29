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Маркелов Игорь Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1998

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1998

Отец: Маркелов Иван Николаевич

Мать: Маркелова Татьяна Николаевна

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