Ирина Захарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смерти03.05.1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1815
Сын: Яков Моисеев
Отец ребёнка: Симон (Семён) Моисеев
Рождение ребёнка
1828
Сын: Сергей (Моисеев)
Отец ребёнка: Симон (Семён) Моисеев
Рождение ребёнка
1832
Сын: Стефан Симонов
Отец ребёнка: Симон (Семён) Моисеев
Рождение ребёнка
19.05.1840
Сын: Константин Симонов
Отец ребёнка: Симон (Семён) Моисеев
Смерть
03.05.1850