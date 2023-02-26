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Ирина Захарова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

03.05.1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1815

Сын: Яков Моисеев

Отец ребёнка: Симон (Семён) Моисеев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1828

Сын: Сергей (Моисеев)

Отец ребёнка: Симон (Семён) Моисеев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1832

Сын: Стефан Симонов

Отец ребёнка: Симон (Семён) Моисеев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.05.1840

Сын: Константин Симонов

Отец ребёнка: Симон (Семён) Моисеев

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
03.05.1850
Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
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