Бондаренко (Мершиева) Елена Ольга 2 Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБондаренко (Мершиева) Елена Ольга 2 Кузьминична

Бондаренко (Мершиева) Елена Ольга 2 Кузьминична

Место рождения

Нижний хутор

Дата рождения

1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870 ст.

Отец: Мершиев Кузьма Васильев

Мать: Мершиева Анна Романовна

Нижний хутор
Бракосочетание
03.02.1889 ст.

Муж: Бондаренко Дмитрий 1 Прокофьевич

Нижний Хутор
Рождение ребёнка
16.01.1890 ст.

Сын: Бондаренко Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Бондаренко Дмитрий 1 Прокофьевич

Нижний хутор
Рождение ребёнка
07.11.1891 ст.

Сын: Бондаренко Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Бондаренко Дмитрий 1 Прокофьевич

Нижний хутор
Рождение ребёнка
22.02.1894 ст.

Дочь: Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Бондаренко Дмитрий 1 Прокофьевич

Нижний хутор
Рождение ребёнка
19.11.1898 ст.

Дочь: Матрона Дмитриевна

Отец ребёнка: Бондаренко Дмитрий 1 Прокофьевич

Рождение ребёнка
08.06.1901 ст.

Дочь: Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Бондаренко Дмитрий 1 Прокофьевич

Нижний хутор
Рождение ребёнка
08.06.1901 ст.

Дочь: Агрипина Дмитриевна

Отец ребёнка: Бондаренко Дмитрий 1 Прокофьевич

Нижний хутор
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close