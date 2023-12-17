Бондаренко (Мершиева) Елена Ольга 2 Кузьминична
Место рожденияНижний хутор
Дата рождения1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870 ст.
Отец: Мершиев Кузьма Васильев
Мать: Мершиева Анна Романовна
Нижний хутор
Бракосочетание
03.02.1889 ст.
Нижний Хутор
Рождение ребёнка
16.01.1890 ст.
Сын: Бондаренко Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Бондаренко Дмитрий 1 Прокофьевич
Нижний хутор
Рождение ребёнка
07.11.1891 ст.
Сын: Бондаренко Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Бондаренко Дмитрий 1 Прокофьевич
Нижний хутор
Рождение ребёнка
22.02.1894 ст.
Дочь: Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Бондаренко Дмитрий 1 Прокофьевич
Нижний хутор
Рождение ребёнка
19.11.1898 ст.
Дочь: Матрона Дмитриевна
Отец ребёнка: Бондаренко Дмитрий 1 Прокофьевич
Рождение ребёнка
08.06.1901 ст.
Дочь: Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Бондаренко Дмитрий 1 Прокофьевич
Нижний хутор
Рождение ребёнка
08.06.1901 ст.
Дочь: Агрипина Дмитриевна
Отец ребёнка: Бондаренко Дмитрий 1 Прокофьевич
Нижний хутор
Смерть
Неизвестно