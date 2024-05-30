Минибаева Шопинская Назия Гимаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1953
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шопинская Татьяна Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шопинская Елена Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шопинская Гульнара Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
16.07.1979
Сын: Шопинский Александр Александрович
Отец ребёнка: Шопинский Александр Семенович
Смерть
Неизвестно