Минибаева Шопинская Назия Гимаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минибаева Шопинская Назия Гимаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1953

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шопинская Татьяна Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шопинская Елена Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шопинская Гульнара Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
16.07.1979

Сын: Шопинский Александр Александрович

Отец ребёнка: Шопинский Александр Семенович

Смерть
Неизвестно

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