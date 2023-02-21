Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1952
Отец: Александр Маркович
Мать: Пелагея Васильевна
Рождение ребёнка
06.11.1978
Сын: Руслан Александрович
Мать ребёнка: Нина Степановна
Рождение ребёнка
09.12.1979
Мать ребёнка: Нина Степановна
Рождение ребёнка
05.04.1987
Мать ребёнка: Нина Степановна
Место жительства
Неизвестно
Копейное, Пуховичский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нина Степановна