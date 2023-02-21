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Александр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1952

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1952

Отец: Александр Маркович

Мать: Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
06.11.1978

Сын: Руслан Александрович

Мать ребёнка: Нина Степановна

Рождение ребёнка
09.12.1979

Сын: Евгений Александрович

Мать ребёнка: Нина Степановна

Рождение ребёнка
05.04.1987

Сын: Александр Александрович

Мать ребёнка: Нина Степановна

Место жительства
Неизвестно
Копейное, Пуховичский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нина Степановна

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