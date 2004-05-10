Шпаков Калистрат Харитонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шпаков Калистрат Харитонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1935

Дата смерти

10.05.2004

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1935

Отец: Шпаков Харитон Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.12.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
10.05.2004
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