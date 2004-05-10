Шпаков Калистрат Харитонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1935
Дата смерти10.05.2004
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1935
Отец: Шпаков Харитон Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.12.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
10.05.2004