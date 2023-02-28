Игушкин (Новосибирск обл. д. Н-Адушево) Павел Григорьевич
Место рождения
Дата рождения25.08.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1896
Рождение ребёнка
1922
Сын: Игушкин Место Призыва: Джамбулский Рвк, Казахская Сср, Алма-Атинская Обл., Джамбулский Р-Н Семен Павлович
Мать ребёнка: Игушкина Фекла Алексеевна
Новосибирская обл., Тогучинский р-н, с. Новое Абушево
Рождение ребёнка
1927
Сын: Игушкин (новосибирск Обл) Яков Павлович
Мать ребёнка: Игушкина Фекла Алексеевна
Новосибирская обл., Тогучинский р-н, с. Новое Абушево
Рождение ребёнка
1930
Мать ребёнка: Игушкина Фекла Алексеевна
Новосибирская обл., Тогучинский р-н, с. Новое Абушево
Рождение ребёнка
27.04.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Игушкина Фекла Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Игушкина Фекла Алексеевна
Смерть
Неизвестно