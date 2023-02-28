Игушкин (Новосибирск обл. д. Н-Адушево) Павел Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игушкин (Новосибирск обл. д. Н-Адушево) Павел Григорьевич

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Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

25.08.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1896

Отец: Игушкин (новосибирск Обл) Григорий Федорович

Мать: Игушкина Агриппина Васильевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Игушкин Место Призыва: Джамбулский Рвк, Казахская Сср, Алма-Атинская Обл., Джамбулский Р-Н Семен Павлович

Мать ребёнка: Игушкина Фекла Алексеевна

Новосибирская обл., Тогучинский р-н, с. Новое Абушево
Рождение ребёнка
1927

Сын: Игушкин (новосибирск Обл) Яков Павлович

Мать ребёнка: Игушкина Фекла Алексеевна

Новосибирская обл., Тогучинский р-н, с. Новое Абушево
Рождение ребёнка
1930

Сын: Игушкин Николай Павлович

Мать ребёнка: Игушкина Фекла Алексеевна

Новосибирская обл., Тогучинский р-н, с. Новое Абушево
Рождение ребёнка
27.04.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Игушкина Фекла Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Игушкина Фекла Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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