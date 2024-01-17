Немцева (Скубко) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немцева (Скубко) Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Скубко Павел

Мать: Скубко Мария

Рождение ребёнка
01.08.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Немцев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вещикова Татьяна

Отец ребёнка: Немцев Иван

Смерть
Неизвестно
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