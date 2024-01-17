Немцева (Скубко) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Скубко Павел
Мать: Скубко Мария
Рождение ребёнка
01.08.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Немцев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вещикова Татьяна
Отец ребёнка: Немцев Иван
Смерть
Неизвестно