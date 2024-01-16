Дочь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1844
Дата смертиПосле 1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.12.1863
Сын: Вальтер Валентин
Отец ребёнка: Вальтер Иоганн Валентин
Рождение ребёнка
30.06.1866
Дочь: (Вальтер) Кристина
Отец ребёнка: Вальтер Иоганн Валентин
Рождение ребёнка
29.08.1869
Дочь: (Вальтер) Елизавета
Отец ребёнка: Вальтер Иоганн Валентин
Смерть
После 1869