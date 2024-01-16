Дочь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дочь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1844

Дата смерти

После 1869

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.12.1863

Сын: Вальтер Валентин

Отец ребёнка: Вальтер Иоганн Валентин

Рождение ребёнка
30.06.1866

Дочь: (Вальтер) Кристина

Отец ребёнка: Вальтер Иоганн Валентин

Рождение ребёнка
29.08.1869

Дочь: (Вальтер) Елизавета

Отец ребёнка: Вальтер Иоганн Валентин

Смерть
После 1869

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