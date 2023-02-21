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Щербакова Татьяна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1953

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1953

Отец: Щербаков Михаил Федосеевич

Мать: Щербакова Александра

Рождение ребёнка
18.07.1973

Сын: Таранцов Владимир Валерьевич

Отец ребёнка: Таранцов Валерий Владимирович

Няндома, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Таранцов Валерий Владимирович

Смерть
Неизвестно
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