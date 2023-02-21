Щербакова Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1953
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1953
Отец: Щербаков Михаил Федосеевич
Мать: Щербакова Александра
Рождение ребёнка
18.07.1973
Сын: Таранцов Владимир Валерьевич
Отец ребёнка: Таранцов Валерий Владимирович
Няндома, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно