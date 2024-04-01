Демидова Марфа Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидова Марфа Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Орлов Андрей Казак Ст. Рявкинской Гаврилов

Мать: Орлова (Ротова) Параскева Денисова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демидов Герасим Казак Выс. Рявкинского Семенов

Рождение ребёнка
27.10.1886

Дочь: (Демидова) Анастасия Герасимова

Отец ребёнка: Демидов Герасим Казак Выс. Рявкинского Семенов

Рождение ребёнка
18.02.1888

Сын: Демидов Архип Герасимов

Отец ребёнка: Демидов Герасим Казак Выс. Рявкинского Семенов

Рождение ребёнка
16.02.1891

Сын: Демидов Федор Герасимов

Отец ребёнка: Демидов Герасим Казак Выс. Рявкинского Семенов

Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Демидов Никита Герасимов

Отец ребёнка: Демидов Герасим Казак Выс. Рявкинского Семенов

Смерть
Неизвестно

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