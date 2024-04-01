Демидова Марфа Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.10.1886
Дочь: (Демидова) Анастасия Герасимова
Отец ребёнка: Демидов Герасим Казак Выс. Рявкинского Семенов
Рождение ребёнка
18.02.1888
Отец ребёнка: Демидов Герасим Казак Выс. Рявкинского Семенов
Рождение ребёнка
16.02.1891
Отец ребёнка: Демидов Герасим Казак Выс. Рявкинского Семенов
Рождение ребёнка
Около 1896
Отец ребёнка: Демидов Герасим Казак Выс. Рявкинского Семенов
Смерть
Неизвестно