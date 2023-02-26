Лачихин Николай Кириллов
Место рождениясельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
До 1868
Отец: Лачихин Кирилл
Мать: ?
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Лачихина Матрона Борисова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1890
Дочь: Александра Николаева
Мать ребёнка: Лачихина Матрона Борисова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1892
Дочь: Марфа Николаева
Мать ребёнка: Лачихина Матрона Борисова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
10.03.1901
Сын: Лачихин Григорий Николаев
Мать ребёнка: Лачихина Матрона Борисова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
02.01.1904
Дочь: Анна Николаева
Мать ребёнка: Лачихина Матрона Борисова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
03.07.1906
Дочь: Ольга Николаева
Мать ребёнка: Лачихина Матрона Борисова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
16.04.1908
Дочь: Александра мл.
Мать ребёнка: Лачихина Матрона Борисова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
05.10.1911
Мать ребёнка: Лачихина Матрона Борисова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно