Смирнова (Люскова) Марья Николаевна 1871 — найти родственников по фамилии на Familio
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Смирнова (Люскова) Марья Николаевна

Место рождения

Макарово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Макарово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
14.10.1890

Муж: Смирнов Александр Евграфович

Пряслицыно, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
19.07.1891

Сын: Смирнов Александр Александрович

Отец ребёнка: Смирнов Александр Евграфович

Пряслицыно, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
11.02.1896

Дочь: Смирнова Александра Александровна

Отец ребёнка: Смирнов Александр Евграфович

Пряслицыно, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
21.10.1898

Дочь: Смирнова Александра Александровна

Отец ребёнка: Смирнов Александр Евграфович

Пряслицыно, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Смирнова Надежда Александровна

Отец ребёнка: Смирнов Александр Евграфович

Пряслицыно, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
1904

Сын: Смирнов Арсений Александрович

Отец ребёнка: Смирнов Александр Евграфович

Пряслицыно, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Смирнова Манефа Александровна

Отец ребёнка: Смирнов Александр Евграфович

Пряслицыно, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Смирнова Анна Александровна

Отец ребёнка: Смирнов Александр Евграфович

Пряслицыно, Шуйский район, Северный край
Смерть
Неизвестно

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