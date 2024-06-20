Смирнова (Люскова) Марья Николаевна
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.10.1890
Рождение ребёнка
19.07.1891
Сын: Смирнов Александр Александрович
Отец ребёнка: Смирнов Александр Евграфович
Рождение ребёнка
11.02.1896
Дочь: Смирнова Александра Александровна
Отец ребёнка: Смирнов Александр Евграфович
Рождение ребёнка
21.10.1898
Дочь: Смирнова Александра Александровна
Отец ребёнка: Смирнов Александр Евграфович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Смирнова Надежда Александровна
Отец ребёнка: Смирнов Александр Евграфович
Рождение ребёнка
1904
Сын: Смирнов Арсений Александрович
Отец ребёнка: Смирнов Александр Евграфович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Смирнова Манефа Александровна
Отец ребёнка: Смирнов Александр Евграфович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Смирнова Анна Александровна
Отец ребёнка: Смирнов Александр Евграфович
Смерть
Неизвестно