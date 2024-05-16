Михалёв Михаил Васильевич 1908 — найти родственников по фамилии на Familio
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Михалёв Михаил Васильевич

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Место рождения

с. Стёжки, Сосновский район, Тамбовская область

Дата рождения

1908

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Стёжки, Сосновский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
14.05.1942

Дочь: Селезнёва (Михалёва) Нина Михайловна

Мать ребёнка: Михалёва (Гаврикова) Александра Ивановна

Москва
Смерть
1942

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