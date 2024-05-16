Михалёв Михаил Васильевич
Место рожденияс. Стёжки, Сосновский район, Тамбовская область
Дата рождения1908
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Стёжки, Сосновский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
14.05.1942
Дочь: Селезнёва (Михалёва) Нина Михайловна
Мать ребёнка: Михалёва (Гаврикова) Александра Ивановна
Москва
Смерть
1942