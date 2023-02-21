(Kettin) Юдика (Judith Peters Tr) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Kettin) Юдика (Judith Peters Tr)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Анна Лорисова

Отец ребёнка: Tiikkiläinen Юган (Johann Lores S)

Марково, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Tiikkiläinen Peter S

Отец ребёнка: Tiikkiläinen Юган (Johann Lores S)

Марково, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Tiikkiläinen Johann Sohn

Отец ребёнка: Tiikkiläinen Юган (Johann Lores S)

Марково, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
11.12.1836

Сын: Tiikkiläinen Tobias

Отец ребёнка: Tiikkiläinen Юган (Johann Lores S)

Марково, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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