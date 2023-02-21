(Kettin) Юдика (Judith Peters Tr)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Анна Лорисова
Отец ребёнка: Tiikkiläinen Юган (Johann Lores S)
Рождение ребёнка
1821
Сын: Tiikkiläinen Peter S
Отец ребёнка: Tiikkiläinen Юган (Johann Lores S)
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Tiikkiläinen Юган (Johann Lores S)
Рождение ребёнка
11.12.1836
Сын: Tiikkiläinen Tobias
Отец ребёнка: Tiikkiläinen Юган (Johann Lores S)
Смерть
Неизвестно