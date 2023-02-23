Валава Татьяна Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВалава Татьяна Дмитриева

Валава Татьяна Дмитриева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Евдокия Моисеева

Отец ребёнка: Валав Моисей Фёдоров

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.06.1867

Сын: Валав Фёдор Моисеев

Отец ребёнка: Валав Моисей Фёдоров

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.05.1868

Дочь: Федосья Моисеева

Отец ребёнка: Валав Моисей Фёдоров

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валав Моисей Фёдоров

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close