Валава Татьяна Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Евдокия Моисеева
Отец ребёнка: Валав Моисей Фёдоров
Рождение ребёнка
14.06.1867
Сын: Валав Фёдор Моисеев
Отец ребёнка: Валав Моисей Фёдоров
Рождение ребёнка
20.05.1868
Дочь: Федосья Моисеева
Отец ребёнка: Валав Моисей Фёдоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Валав Моисей Фёдоров
Смерть
Неизвестно