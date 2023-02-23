Чинякина Акилина Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чинякина Акилина Егорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Чинякин Прокопий Евстфиев

Отец ребёнка: Чинякин Евстифей Васильевич

Собакино , Хвалынский уезд
Рождение ребёнка
07.03.1876

Дочь: Гликерия Евстифиева

Отец ребёнка: Чинякин Евстифей Васильевич

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
28.06.1878

Сын: Чинякин Петр Евстифиев

Отец ребёнка: Чинякин Евстифей Васильевич

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно
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