Чинякина Акилина Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1873
Сын: Чинякин Прокопий Евстфиев
Отец ребёнка: Чинякин Евстифей Васильевич
Собакино , Хвалынский уезд
Рождение ребёнка
07.03.1876
Дочь: Гликерия Евстифиева
Отец ребёнка: Чинякин Евстифей Васильевич
Рождение ребёнка
28.06.1878
Отец ребёнка: Чинякин Евстифей Васильевич
Смерть
Неизвестно