Лёзина (Киселёва) Пелагия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лёзина (Киселёва) Пелагия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1883

Дата смерти

04.03.1974

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МТ
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Место
Комментарий
Рождение
14.05.1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1908

Дочь: Лёзина Екатерина Ермолаевна

Отец ребёнка: Лёзин Ермолай Яковлевич

Рождение ребёнка
28.12.1910

Дочь: Жидкова Татьяна Ермолаевна

Отец ребёнка: Лёзин Ермолай Яковлевич

Беляево, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
04.03.1974

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