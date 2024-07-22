Лёзина (Киселёва) Пелагия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.05.1883
Дата смерти04.03.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1908
Дочь: Лёзина Екатерина Ермолаевна
Отец ребёнка: Лёзин Ермолай Яковлевич
Рождение ребёнка
28.12.1910
Дочь: Жидкова Татьяна Ермолаевна
Отец ребёнка: Лёзин Ермолай Яковлевич
Беляево, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
04.03.1974