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Спирчин Стефан Семенов

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

27.11.1910 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1910 ст.

Отец: Спирчин Семен (Симеон) Никитин

Мать: Спирчина (Ванюрхина) Мария Стефановна

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Симеон Никитин Спирчин и законная жена его Мария Стефанова,оба православные
Крещение
28.11.1910 ст.
Деревни Нератовки крестьянин Агапий Стефанов Ванюрхин и деревни Вольного Батраса крестьянская жена Евдокия Никитина
Смерть
Неизвестно

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