Спирчин Стефан Семенов
Место рождения
Дата рождения27.11.1910 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1910 ст.
Деревни Нератовки крестьянин Симеон Никитин Спирчин и законная жена его Мария Стефанова,оба православные
Крещение
28.11.1910 ст.
Деревни Нератовки крестьянин Агапий Стефанов Ванюрхин и деревни Вольного Батраса крестьянская жена Евдокия Никитина
Смерть
Неизвестно