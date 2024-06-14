Воробьёв Евгений Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
2000
Рождение ребёнка
01.03.2001
Сын: Воробьёв Никита Евгеньевич
Мать ребёнка: Малеева (Голубева) Татьяна Анатольевна
Рождение ребёнка
20.02.2003
Сын: Воробьёв Даниил Евгеньевич
Мать ребёнка: Малеева (Голубева) Татьяна Анатольевна
Развод
2014
Рождение ребёнка
07.01.2015
Сын: Воробьёв Константин Евгеньевич
Мать ребёнка: Воробьёва (Куленкова) Юлия Евгеньевна