Воробьёв Евгений Александрович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Воробьёв Евгений Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воробьёв Александр Александрович

Мать: Воробьёва (Михайлова) Зоя Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьёва (Куленкова) Юлия Евгеньевна

Бракосочетание
2000

Жена: Малеева (Голубева) Татьяна Анатольевна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.03.2001

Сын: Воробьёв Никита Евгеньевич

Мать ребёнка: Малеева (Голубева) Татьяна Анатольевна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
20.02.2003

Сын: Воробьёв Даниил Евгеньевич

Мать ребёнка: Малеева (Голубева) Татьяна Анатольевна

Развод
2014

Жена: Малеева (Голубева) Татьяна Анатольевна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
07.01.2015

Сын: Воробьёв Константин Евгеньевич

Мать ребёнка: Воробьёва (Куленкова) Юлия Евгеньевна

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