Сонина Феодосия (Федосья) Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сонина Феодосия (Федосья) Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1818 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1818 г.р.

Дети

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1844 ст.

Сын: Сонин Иван Егорович

Отец ребёнка: Сонин Егор Ильич

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
07.05.1848 ст.

Сын: Сонин Николай Егорович

Отец ребёнка: Сонин Егор Ильич

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.124об-125 Запись м.п. п/п № 7
Рождение ребёнка
07.02.1851 ст.

Сын: Сонин Власий Егорович

Отец ребёнка: Сонин Егор Ильич

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.245.Л.2об-3
Рождение ребёнка
Около 1853 ст.

Дочь: Дарья Егоровна

Отец ребёнка: Сонин Егор Ильич

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
1853 год рождения записан на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля 1858г., где указан возраст 1 год. Источник: Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л134_РС-1858г. с.Грязновка. Семья №19.
Рождение ребёнка
Около 1854 ст.

Дочь: Александра Егоровна

Отец ребёнка: Сонин Егор Ильич

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
1854 год рождения записан на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля 1858г., где указан возраст 4 года. Источник: Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л134_РС-1858г. с.Грязновка. Семья №19... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сонин Егор Ильич

Место жительства
Неизвестно
Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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