Сонина Феодосия (Федосья) Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1818 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1844 ст.
Сын: Сонин Иван Егорович
Отец ребёнка: Сонин Егор Ильич
Рождение ребёнка
07.05.1848 ст.
Отец ребёнка: Сонин Егор Ильич
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.124об-125 Запись м.п. п/п № 7
Рождение ребёнка
07.02.1851 ст.
Отец ребёнка: Сонин Егор Ильич
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.245.Л.2об-3
Рождение ребёнка
Около 1853 ст.
Дочь: Дарья Егоровна
Отец ребёнка: Сонин Егор Ильич
1853 год рождения записан на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля 1858г., где указан возраст 1 год. Источник: Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л134_РС-1858г. с.Грязновка. Семья №19.
Рождение ребёнка
Около 1854 ст.
Дочь: Александра Егоровна
Отец ребёнка: Сонин Егор Ильич
1854 год рождения записан на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля 1858г., где указан возраст 4 года. Источник: Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л134_РС-1858г. с.Грязновка. Семья №19... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сонин Егор Ильич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно