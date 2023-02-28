Аксёнова Степанида Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Аксёнов Фёдор Семёнович
Мать: Аксёнова Мавра Даниловна
Рождение ребёнка
07.07.1908
Отец ребёнка: Бобрецов Сергей
Усть-Кыма, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бобрецов Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно