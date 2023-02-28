Аксёнова Степанида Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАксёнова Степанида Фёдоровна

Аксёнова Степанида Фёдоровна

avatar

Место рождения

Палащелье, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Аксёнов Фёдор Семёнович

Мать: Аксёнова Мавра Даниловна

Палащелье, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
07.07.1908

Сын: Бобрецов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Бобрецов Сергей

Усть-Кыма, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобрецов Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close