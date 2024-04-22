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Семко Филипп Климович

Место рождения

Погребище, Вінницька область

Дата рождения

11.10.1851 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1851 ст.

Отец: Семко Клим Кондратьевич

Мать: Семко Дарья Федоровна

Погребище, Вінницька область
Крещение
13.10.1851 ст.
Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
Около 1879

Дочь: Семко Александра Филипповна

Мать ребёнка: Семко Ксения Климовна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: Семко Дарья Филипповна

Мать ребёнка: Семко Ксения Климовна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Семко Павел Филиппович

Мать ребёнка: Семко Ксения Климовна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Семко Григорий Филиппович

Мать ребёнка: Семко Ксения Климовна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Семко Павел Филиппович

Мать ребёнка: Семко Ксения Климовна

Погребище, Вінницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семко Ксения Климовна

Погребище, Вінницька область
Смерть
Неизвестно
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