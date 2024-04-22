Семко Филипп Климович
Место рождения
Дата рождения11.10.1851 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1851 ст.
Отец: Семко Клим Кондратьевич
Мать: Семко Дарья Федоровна
Крещение
13.10.1851 ст.
Рождение ребёнка
Около 1879
Дочь: Семко Александра Филипповна
Мать ребёнка: Семко Ксения Климовна
Рождение ребёнка
Около 1883
Дочь: Семко Дарья Филипповна
Мать ребёнка: Семко Ксения Климовна
Рождение ребёнка
Около 1885
Мать ребёнка: Семко Ксения Климовна
Рождение ребёнка
Около 1888
Сын: Семко Григорий Филиппович
Мать ребёнка: Семко Ксения Климовна
Рождение ребёнка
Около 1892
Мать ребёнка: Семко Ксения Климовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Семко Ксения Климовна
Смерть
Неизвестно