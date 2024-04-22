Наталья Маркина
Место рождения
Дата рождения20.08.1814 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1814 ст.
Отец: Марк Никифоров
Мать: Ирина Петрова
Рождение ребёнка
25.08.1833 ст.
Дочь: Наталья Феоктистова
Отец ребёнка: Феоктист Алексеев
Рождение ребёнка
01.11.1834 ст.
Сын: Порфирий Феоктистов
Отец ребёнка: Феоктист Алексеев
Рождение ребёнка
24.12.1836 ст.
Дочь: Анастасия Феоктистова
Отец ребёнка: Феоктист Алексеев
Рождение ребёнка
16.01.1839 ст.
Дочь: Татьяна Феоктистова
Отец ребёнка: Феоктист Алексеев
Рождение ребёнка
20.01.1841 ст.
Дочь: Аксинья Феоктистова
Отец ребёнка: Феоктист Алексеев
Рождение ребёнка
01.04.1844 ст.
Сын: Родион Феоктистов
Отец ребёнка: Феоктист Алексеев
Рождение ребёнка
1846 ст.
Сын: Павел Феоктистов
Отец ребёнка: Феоктист Алексеев
Рождение ребёнка
03.07.1848 ст.
Дочь: Марина Феоктистова
Отец ребёнка: Феоктист Алексеев
Рождение ребёнка
06.04.1851 ст.
Дочь: Мария Феоктистова
Отец ребёнка: Феоктист Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Феоктист Алексеев
Смерть
Неизвестно