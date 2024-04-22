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Наталья Маркина

Место рождения

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

20.08.1814 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1814 ст.

Отец: Марк Никифоров

Мать: Ирина Петрова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.08.1833 ст.

Дочь: Наталья Феоктистова

Отец ребёнка: Феоктист Алексеев

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.11.1834 ст.

Сын: Порфирий Феоктистов

Отец ребёнка: Феоктист Алексеев

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.12.1836 ст.

Дочь: Анастасия Феоктистова

Отец ребёнка: Феоктист Алексеев

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.01.1839 ст.

Дочь: Татьяна Феоктистова

Отец ребёнка: Феоктист Алексеев

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.01.1841 ст.

Дочь: Аксинья Феоктистова

Отец ребёнка: Феоктист Алексеев

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.04.1844 ст.

Сын: Родион Феоктистов

Отец ребёнка: Феоктист Алексеев

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1846 ст.

Сын: Павел Феоктистов

Отец ребёнка: Феоктист Алексеев

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
03.07.1848 ст.

Дочь: Марина Феоктистова

Отец ребёнка: Феоктист Алексеев

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.04.1851 ст.

Дочь: Мария Феоктистова

Отец ребёнка: Феоктист Алексеев

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Феоктист Алексеев

Смерть
Неизвестно
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