Меляков Семен Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Меляков Петр Иванович???
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Мелякова Мария Семеновна
Мать ребёнка: Мелякова Наталья Семеновна
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Мелякова Анна Семенева
Мать ребёнка: Мелякова Наталья Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно