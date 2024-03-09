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Меляков Семен Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Меляков Петр Иванович???

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Мелякова Мария Семеновна

Мать ребёнка: Мелякова Наталья Семеновна

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Мелякова Анна Семенева

Мать ребёнка: Мелякова Наталья Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мелякова Наталья Семеновна

Смерть
Неизвестно
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