Куранов Петр Петрович
Место рождения
Дата рождения16.01.1905 ст.
Дата смерти18.01.1905 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1905 ст.
Отец: Куранов Петр Андреевич
Восприемник: казак Андрей Федорович Куранов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-51 файл 9 номер 10
Смерть
18.01.1905 ст.
Умер от слабого рождения в возрасте 2 дня https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-53 файл 5 номер 7