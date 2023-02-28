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Куранов Петр Петрович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

16.01.1905 ст.

Дата смерти

18.01.1905 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1878 г.р.

Мать

1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1905 ст.

Отец: Куранов Петр Андреевич

Мать: Куранова Зиновия Петровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: казак Андрей Федорович Куранов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-51 файл 9 номер 10
Смерть
18.01.1905 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умер от слабого рождения в возрасте 2 дня https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-53 файл 5 номер 7
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