Горбунова Фёкла Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Параскева Ларионовна
Отец ребёнка: Горбунов Ларион Макарович
Бракосочетание
До 1820
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Евфросинья Ларионовна
Отец ребёнка: Горбунов Ларион Макарович
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Мария Ларионовна
Отец ребёнка: Горбунов Ларион Макарович
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Горбунов Афанасий Ларионович
Отец ребёнка: Горбунов Ларион Макарович
Место жительства
1838
Смерть
Неизвестно