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Горбунова Фёкла Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Параскева Ларионовна

Отец ребёнка: Горбунов Ларион Макарович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1820

Муж: Горбунов Ларион Макарович

Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Евфросинья Ларионовна

Отец ребёнка: Горбунов Ларион Макарович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Мария Ларионовна

Отец ребёнка: Горбунов Ларион Макарович

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Горбунов Афанасий Ларионович

Отец ребёнка: Горбунов Ларион Макарович

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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