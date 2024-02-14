Бибикамал Мухаметрахим Мавляш Улынын Кызы
Место рожденияд. Молвино Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.05.1880
Рождение ребёнка
27.04.1882
Дочь: (Минкина) Бибигайша Нурулла Кызы
Отец ребёнка: Минкин Нурулла Фазлуллович
Рождение ребёнка
27.08.1883
Дочь: (Минкина) Рабига Нурулловна
Отец ребёнка: Минкин Нурулла Фазлуллович
Рождение ребёнка
12.11.1885
Сын: Минкин Лотфулла Нурулла Улы
Отец ребёнка: Минкин Нурулла Фазлуллович
Рождение ребёнка
16.01.1888
Дочь: (Минкина) Бибисара Нурулла Кызы
Отец ребёнка: Минкин Нурулла Фазлуллович
Рождение ребёнка
03.12.1889
Дочь: (Минкина) Бибихалиса Нурулла Кызы
Отец ребёнка: Минкин Нурулла Фазлуллович
Рождение ребёнка
06.02.1893
Дочь: (Минкина) Мунира Нурулловна
Отец ребёнка: Минкин Нурулла Фазлуллович
Рождение ребёнка
25.01.1899
Сын: Минкин Габделсамат Нурулла Улы
Отец ребёнка: Минкин Нурулла Фазлуллович
Смерть
Неизвестно