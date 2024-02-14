Бибикамал Мухаметрахим Мавляш Улынын Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бибикамал Мухаметрахим Мавляш Улынын Кызы

Место рождения

д. Молвино Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.05.1880

Муж: Минкин Нурулла Фазлуллович

Рождение ребёнка
27.04.1882

Дочь: (Минкина) Бибигайша Нурулла Кызы

Отец ребёнка: Минкин Нурулла Фазлуллович

Рождение ребёнка
27.08.1883

Дочь: (Минкина) Рабига Нурулловна

Отец ребёнка: Минкин Нурулла Фазлуллович

Рождение ребёнка
12.11.1885

Сын: Минкин Лотфулла Нурулла Улы

Отец ребёнка: Минкин Нурулла Фазлуллович

Рождение ребёнка
16.01.1888

Дочь: (Минкина) Бибисара Нурулла Кызы

Отец ребёнка: Минкин Нурулла Фазлуллович

Рождение ребёнка
03.12.1889

Дочь: (Минкина) Бибихалиса Нурулла Кызы

Отец ребёнка: Минкин Нурулла Фазлуллович

Рождение ребёнка
06.02.1893

Дочь: (Минкина) Мунира Нурулловна

Отец ребёнка: Минкин Нурулла Фазлуллович

Рождение ребёнка
25.01.1899

Сын: Минкин Габделсамат Нурулла Улы

Отец ребёнка: Минкин Нурулла Фазлуллович

Смерть
Неизвестно

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