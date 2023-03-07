(Шулепова) Евдокия Демидова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шулепова) Евдокия Демидова

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Место рождения

дер. Кашинская, Зачурмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1756

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: Шулепов Демид Петров

Мать: не указана

дер. Кашинская, Зачурмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Плетни, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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