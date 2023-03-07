(Шулепова) Евдокия Демидова
Место рождениядер. Кашинская, Зачурмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1756
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756
Отец: Шулепов Демид Петров
Мать: не указана
дер. Кашинская, Зачурмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Плетни, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762