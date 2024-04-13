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Мещеряков Леонид

Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

21.03.1923

Дата смерти

27.08.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1954 г.р.
1956 г.р.

Добавил:

ПХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.04.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мещерякова (Хомутова) Клавдия

Рождение ребёнка
1954

Дочь: (Мещерякова) Людмила

Мать ребёнка: Мещерякова (Хомутова) Клавдия

Рождение ребёнка
14.05.1956

Сын: Мещеряков Анатолий

Мать ребёнка: Мещерякова (Хомутова) Клавдия

Смерть
27.08.1994
Абакан, город Абакан, Республика Хакасия

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