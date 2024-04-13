Мещеряков Леонид
Место рождения
Дата рождения21.03.1923
Дата смерти27.08.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.04.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мещерякова (Хомутова) Клавдия
Рождение ребёнка
1954
Дочь: (Мещерякова) Людмила
Мать ребёнка: Мещерякова (Хомутова) Клавдия
Рождение ребёнка
14.05.1956
Сын: Мещеряков Анатолий
Мать ребёнка: Мещерякова (Хомутова) Клавдия
Смерть
27.08.1994
Абакан, город Абакан, Республика Хакасия