Круглова (Чарыхова) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения?.01.1918
Дата смерти1996
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1918
Отец: Чарыхов Иван Семенович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.08.1951
Сын: Круглов Александр Александрович
Отец ребёнка: Круглов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
06.04.1958
Дочь: Борисова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Круглов Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1996