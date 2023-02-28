Круглова (Чарыхова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Круглова (Чарыхова) Анна Ивановна

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Место рождения

Грязное, Острицкая волость, Гжатский уезд

Дата рождения

?.01.1918

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1918

Отец: Чарыхов Иван Семенович

Мать: не указана

Грязное, Острицкая волость, Гжатский уезд
Рождение ребёнка
04.08.1951

Сын: Круглов Александр Александрович

Отец ребёнка: Круглов Александр Николаевич

Грязное, Острицкая волость, Гжатский уезд
Рождение ребёнка
06.04.1958

Дочь: Борисова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Круглов Александр Николаевич

Фокино, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Круглов Александр Николаевич

Смерть
1996
Фокино, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
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