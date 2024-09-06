Чупина (Ковкова) Аполинария Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Ковков Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1906
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1906 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3350]
Рождение ребёнка
19.09.1907
Отец ребёнка: Чупин Дмитрий Павлович
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Рождение ребёнка
23.11.1908
Дочь: Чупина Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Чупин Дмитрий Павлович
спирино
Смерть
Неизвестно