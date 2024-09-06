Чупина (Ковкова) Аполинария Григорьевна 1883 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чупина (Ковкова) Аполинария Григорьевна

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Ковков Григорий

Мать: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
10.11.1906

Муж: Чупин Дмитрий Павлович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1906 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3350]
Рождение ребёнка
19.09.1907

Сын: Чупин Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Чупин Дмитрий Павлович

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Рождение ребёнка
23.11.1908

Дочь: Чупина Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Чупин Дмитрий Павлович

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
спирино
Смерть
Неизвестно

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