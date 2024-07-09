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Анастасия Емельянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

12.12.1850 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шкоркин (Скоркин) Василий Федоров

Рождение ребёнка
30.08.1841 ст.

Сын: Шкоркин Иван Васильев

Отец ребёнка: Шкоркин (Скоркин) Василий Федоров

Усть-Колба, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
03.05.1843 ст.

Дочь: Шкоркина Мавра Васильева

Отец ребёнка: Шкоркин (Скоркин) Василий Федоров

Усть-Колба, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
27.05.1846 ст.

Сын: Шкоркин Иван Васильев

Отец ребёнка: Шкоркин (Скоркин) Василий Федоров

Усть-Колба, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
30.05.1847 ст.

Дочь: Шкоркина Акилина Васильева

Отец ребёнка: Шкоркин (Скоркин) Василий Федоров

Усть-Колба, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Около 1848 ст.

Дочь: Шкоркина Дарья Васильева

Отец ребёнка: Шкоркин (Скоркин) Василий Федоров

Усть-Колба, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
12.12.1850 ст.
Усть-Колба, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область

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