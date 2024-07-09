Анастасия Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти12.12.1850 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.08.1841 ст.
Отец ребёнка: Шкоркин (Скоркин) Василий Федоров
Рождение ребёнка
03.05.1843 ст.
Дочь: Шкоркина Мавра Васильева
Отец ребёнка: Шкоркин (Скоркин) Василий Федоров
Рождение ребёнка
27.05.1846 ст.
Отец ребёнка: Шкоркин (Скоркин) Василий Федоров
Рождение ребёнка
30.05.1847 ст.
Дочь: Шкоркина Акилина Васильева
Отец ребёнка: Шкоркин (Скоркин) Василий Федоров
Рождение ребёнка
Около 1848 ст.
Дочь: Шкоркина Дарья Васильева
Отец ребёнка: Шкоркин (Скоркин) Василий Федоров
Смерть
12.12.1850 ст.