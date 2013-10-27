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Фенюк Данил Максимович

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Место рождения

Мирное

Дата рождения

27.10.2013

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.2013

Отец: Фенюк Максим Николаевич

Мать: Самохвалова Ирина Анатольевна

Место жительства
С 2013
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