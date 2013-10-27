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Фенюк Данил Максимович
Фенюк Данил Максимович
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Место рождения
Мирное
Дата рождения
27.10.2013
Пол
Мужской
Отец
Фенюк Максим Николаевич
1987 г.р.
Мать
Самохвалова (Толстикова) Ирина Анатольевна
1971 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.2013
Отец:
Фенюк Максим Николаевич
Мать:
Самохвалова Ирина Анатольевна
Мирное
Место жительства
С 2013
Мирное
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