Болдырева (Иванова) Антонина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.04.1884
Дочь: Болдырева Александра Ивановна
Отец ребёнка: Болдырев Иван Петрович
Рождение ребёнка
02.06.1893
Отец ребёнка: Болдырев Иван Петрович
Рождение ребёнка
08.09.1894
Отец ребёнка: Болдырев Иван Петрович
Рождение ребёнка
03.05.1896
Дочь: Болдырева Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Болдырев Иван Петрович
Рождение ребёнка
1905
Сын: Болдырев Деонисий Иванович
Отец ребёнка: Болдырев Иван Петрович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Болдырева Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Болдырев Иван Петрович
Смерть
Неизвестно