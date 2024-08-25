Болдырева (Иванова) Антонина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болдырева (Иванова) Антонина Григорьевна

Место рождения

Тургень, Енбекшиказахский район, Алматинская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Тургень, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болдырев Иван Петрович

Рождение ребёнка
08.04.1884

Дочь: Болдырева Александра Ивановна

Отец ребёнка: Болдырев Иван Петрович

Рождение ребёнка
02.06.1893

Сын: Болдырев Кирилл Иванович

Отец ребёнка: Болдырев Иван Петрович

Тургень, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
08.09.1894

Сын: Болдырев Захар Иванович

Отец ребёнка: Болдырев Иван Петрович

Рождение ребёнка
03.05.1896

Дочь: Болдырева Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Болдырев Иван Петрович

Рождение ребёнка
1905

Сын: Болдырев Деонисий Иванович

Отец ребёнка: Болдырев Иван Петрович

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Болдырева Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Болдырев Иван Петрович

Смерть
Неизвестно

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