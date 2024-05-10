Богданова Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
14.12.1910 ст.
Церковь во имя Святого великомученика Мирония лейб-гвардии Егерского полка, г. Санкт-Петербург, Российская империя
Матвей Густавович (Гутманович) Флеер
Смерть
Неизвестно