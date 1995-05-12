Прохоров Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрохоров Александр Васильевич

Прохоров Александр Васильевич

Место рождения

Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

12.05.1995

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1995

Отец: Прохоров Василий Васильевич

Мать: Прохорова (Ряснянская) Ольга

Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область
Образование
С 2001 по 2010
Рождение ребёнка
02.08.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прохорова Светлана

Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
05.02.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прохорова Светлана

Мы используем куки для улучшения работы сайта.