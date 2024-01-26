Прохорова Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Прохоров Александр Васильевич
Котово, Котовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
05.02.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Прохоров Александр Васильевич