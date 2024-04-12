Епанчинцев Роман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Епанчинцев Роман

Место рождения

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

До 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.11.1830

Дочь: Епанчинцева Феоктиста Романовна

Мать ребёнка: Епанчинцева -- Феоктиста

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Епанчинцева -- Феоктиста

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Епанчинцева Анна Романовна

Мать ребёнка: не указана

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
1859 в крестных
Смерть
Неизвестно
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