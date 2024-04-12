Епанчинцев Роман
Место рождения
Дата рожденияДо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812
Рождение ребёнка
01.11.1830
Дочь: Епанчинцева Феоктиста Романовна
Мать ребёнка: Епанчинцева -- Феоктиста
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Епанчинцева -- Феоктиста
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Епанчинцева Анна Романовна
1859 в крестных
Смерть
Неизвестно