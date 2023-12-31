Щапова (--) Степанида Устиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.10.1873
Дочь: Щапова Таисия Тарасова
Отец ребёнка: Щапов Тарас Сильвестрович
Рождение ребёнка
18.01.1876
Отец ребёнка: Щапов Тарас Сильвестрович
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Щапов Тарас Сильвестрович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Шайдурова Екатерина Тарасовна
Отец ребёнка: Щапов Тарас Сильвестрович
Рождение ребёнка
17.07.1895
Сын: Щапов Илья Тарасович
Отец ребёнка: Щапов Тарас Сильвестрович
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно