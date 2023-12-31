Щапова (--) Степанида Устиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щапова (--) Степанида Устиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.10.1873

Дочь: Щапова Таисия Тарасова

Отец ребёнка: Щапов Тарас Сильвестрович

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
18.01.1876

Сын: Щапов Григорий Тарасович

Отец ребёнка: Щапов Тарас Сильвестрович

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Щапов Евсевий Тарасович

Отец ребёнка: Щапов Тарас Сильвестрович

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Шайдурова Екатерина Тарасовна

Отец ребёнка: Щапов Тарас Сильвестрович

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
17.07.1895

Сын: Щапов Илья Тарасович

Отец ребёнка: Щапов Тарас Сильвестрович

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щапов Тарас Сильвестрович

Смерть
Неизвестно
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