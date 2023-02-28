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Сериков Сергей Иванович

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Место рождения

Аркадак, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

19.03.1904

Дата смерти

Около ?.07.1941

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Аркадак, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
14.07.1937

Сын: Сериков Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Серикова Наталья Рафаиловна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.04.1939

Сын: Сериков Виктор Сергеевич

Мать ребёнка: Серикова Наталья Рафаиловна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серикова Наталья Рафаиловна

Смерть
Около ?.07.1941
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