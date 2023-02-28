Сериков Сергей Иванович
Место рождения
Дата рождения19.03.1904
Дата смертиОколо ?.07.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.07.1937
Сын: Сериков Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Серикова Наталья Рафаиловна
Рождение ребёнка
29.04.1939
Мать ребёнка: Серикова Наталья Рафаиловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около ?.07.1941