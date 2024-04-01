Вторая Жена Екатерина Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВторая Жена Екатерина Яковлева

Вторая Жена Екатерина Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

ИВ-1793 Катерина Яковлева 23 МК-1802 04.06.1802 Деревни Починка крестьянской сын отрок Иван Сидоров той же вотчины деревни Ягренева с крестьянской дочерью девкой Екатериной Яковлевой первым браком
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артём Кондратьев

Отец ребёнка: Второй Муж Кондратий Иванов

Ягренево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Поручитель!!! МК-1832 Когда и кто именно венчаны. 17.01.1832 Седмаго числа той же волости деревни Ягренева крестьянина Василья Кондратова сын Ефрем холостый с девкою той же волости деревни Горки крест... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Второй Муж Кондратий Иванов

Место жительства
Неизвестно
Ягренево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
04.06.1802

Муж: Первый Муж Иван Сидоров

Спас-Талицы, Бежецкий уезд, Тверская губерния
МК-1802 04.06.1802 Деревни Починка крестьянской сын отрок Иван Сидоров той же вотчины деревни Ягренева с крестьянской дочерью девкой Екатериной Яковлевой первым браком
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.