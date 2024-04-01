Вторая Жена Екатерина Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
ИВ-1793 Катерина Яковлева 23 МК-1802 04.06.1802 Деревни Починка крестьянской сын отрок Иван Сидоров той же вотчины деревни Ягренева с крестьянской дочерью девкой Екатериной Яковлевой первым браком
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Артём Кондратьев
Отец ребёнка: Второй Муж Кондратий Иванов
Поручитель!!! МК-1832 Когда и кто именно венчаны. 17.01.1832 Седмаго числа той же волости деревни Ягренева крестьянина Василья Кондратова сын Ефрем холостый с девкою той же волости деревни Горки крест... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
04.06.1802
Спас-Талицы, Бежецкий уезд, Тверская губерния
МК-1802 04.06.1802 Деревни Починка крестьянской сын отрок Иван Сидоров той же вотчины деревни Ягренева с крестьянской дочерью девкой Екатериной Яковлевой первым браком
Смерть
Неизвестно