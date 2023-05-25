Сангуров Михаил Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сангуров Александр Антонович
Мать: Не известно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сангурова Пьянзина Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Сангурова Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сангуров Валерий Михайлович
Мать ребёнка: Сангурова Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сангуров Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Сангурова Клавдия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сангурова Клавдия