Шалаева (Федорова) Надежда Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалаева (Федорова) Надежда Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1953

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953

Отец: Фёдоров Александр Миронович

Мать: Федорова Вера Николаевна

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