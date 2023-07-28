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Кондратьев Всеволод Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1858

Дата смерти

По 1913

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1858

Отец: Кондратьев Владимир

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.12.1886

Дочь: Надежда Всеволодовна

Мать ребёнка: Кондратьева Фелицата Петровна

Рождение ребёнка
22.10.1889

Сын: Кондратьев Николай Всеволодович

Мать ребёнка: Кондратьева Фелицата Петровна

Рождение ребёнка
29.07.1892

Сын: Кондратьев Владимир Всеволодович

Мать ребёнка: Кондратьева Фелицата Петровна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
По 1913
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