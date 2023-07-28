Кондратьев Всеволод Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1858
Дата смертиПо 1913
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1858
Отец: Кондратьев Владимир
Рождение ребёнка
30.12.1886
Дочь: Надежда Всеволодовна
Мать ребёнка: Кондратьева Фелицата Петровна
Рождение ребёнка
22.10.1889
Сын: Кондратьев Николай Всеволодович
Мать ребёнка: Кондратьева Фелицата Петровна
Рождение ребёнка
29.07.1892
Сын: Кондратьев Владимир Всеволодович
Мать ребёнка: Кондратьева Фелицата Петровна
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
По 1913