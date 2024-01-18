Мызин Иван Иванович
Место рожденияДеревня Ряхово Зарайского уезда Рязанской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Мызин Иван Николаевич
Деревня Ряхово Зарайского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
18.08.1900
Сын: Мызин Иван Иванович
Мать ребёнка: Мызина Татьяна Павловна
Деревня Ряхово Зарайского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мызина Татьяна Павловна
Место жительства
Неизвестно
Деревня Ряхово Зарайского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно
Деревня Ряхово Зарайского уезда Рязанской губернии