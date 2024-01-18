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Мызин Иван Иванович

Место рождения

Деревня Ряхово Зарайского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мызин Иван Николаевич

Мать: не указана

Деревня Ряхово Зарайского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
18.08.1900

Сын: Мызин Иван Иванович

Мать ребёнка: Мызина Татьяна Павловна

Деревня Ряхово Зарайского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мызина Татьяна Павловна

Место жительства
Неизвестно
Деревня Ряхово Зарайского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно
Деревня Ряхово Зарайского уезда Рязанской губернии
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