Плохова (Глюк) Наталья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плохова (Глюк) Наталья Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1935 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

БШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1961

Отец: не указан

Мать: Глюк Татьяна Дмитриевна

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